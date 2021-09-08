Украинские метпредприятия за восемь месяцев текущего года увеличили выручку от экспорта черных металлов на 73,15%, до $8,9 млрд. В августе поступления от экспорта составили $1,4 млрд. Об этом свидетельствуют данные таможенной статистики, которые приводит ГМК-Центр.

Так, по данным таможни, в январе-августе Украина нарастила импорт чермета на 37,7%, до $900 млн. В августе этот показатель составлял $188,3 млн. Также за восемь месяцев Украина увеличила экспорт металлоизделий на 29,7%, до $750 млн.

Напомним, что в 2020 году украинские метпредприятия сократили выручку от экспорта черных металлов на 12%, до $7,7 млрд. За тот же период импорт снизился на 17% – до $1,4 млрд.

Тем временем стоимость железной руды на мировых рынках продолжает падение. Так, на момент завершения торгов 6 сентября, цена на бирже составила $131,50 за тонну. Предыдущий минимум был зафиксирован 19 августа: тогда цены на руду обвалились до $134,05/т., что является самым низким показателем с весны 2021 года.

Ранее экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что именно рост мировых цен на сырье помогло Украине выдержать экономический кризис. Но цены уже начали падать, и худшим шагом власти сейчас будет усиление налогового давления на промышленность.

В свою очередь экономист Борис Кушнирук заявил, что мировые цены на сырье росли с прошлого года, что было следствием вливания значительной части средств в экономику после локдаунов. Однако этот благоприятный для отечественных экспортеров период уже закончился, и сейчас украинской власти стоит не повышать налоги на бизнес, а разработать механизмы поддержки экономики – после того, как в нее перестанут вливаться экспортные миллиарды.