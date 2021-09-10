Парламентская ВСК по расследованию ситуации в «Укрзализныце» не предложила никаких путей решения проблем компании, которая находится в критическом состоянии

Об этом заявила народный депутат, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры Юлия Клименко, комментируя отчет ВСК, представлен в Верховной Раде.

"Отчет можно назвать: за деревьями леса не видно. Потому что в отчете этом есть все, кроме того, что нужно «Укрзализныце». В отчете есть 5 пунктов, касающихся стирки белья с опытом казахстанским и с тем, какие надо использовать порошки. В отчете есть 10 пунктов, как поставить ИТ-систему без основного учета пассажиров. Ни одного пункта об учете пассажиров! А это доходы «Укрзализныци»... Ничего об инвестициях, откуда брать деньги для того, чтобы менять пассажирские вагоны», - отметила Клименко.

Она также раскритиковала предложение ВСК включить в состав наблюдательного совета УЗ народных депутатов, отметив, что именно непрофессионализм менеджмента компании является одной из причин того, что она сейчас находится в кризисном состоянии.

«Вместо того, чтобы нанимать профессиональных людей, которые умеют развивать Укрзализныцю, у нас будут депутаты, что вообще противоречит корпоративному управлению», - сказала Клименко.

Ранее член Временной следственной комиссии ВР по проверке состояния "Укрзализныци" Константин Бондарев сообщил, что согласно выводам ВСК, из-за тотальной коррупции и неэффективного менеджмента «Укрзализныця» ежегодно теряет более 10 млрд грн.

В то же время гендиректор Федерации работодателей и транспорта Украины Владимир Гусак заявил, чтобы спасти «Укрзализныцю», необходимо провести ее реформирование и назначить профессиональный менеджмент. И отметил: от постоянного повышения тарифов УЗ на перевозки она теряет грузы, и с каждым годом финансовое состояние компании ухудшается.