Запасы угля на складах ТЭС с начала месяца выросли более чем на 10% и превысили 810 тыс. т.

Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики на 14 сентября.

С начала сентября поставки угля на ТЭС составили 636,5 тыс. т, при этом станции использовали 566,2 тыс. т.

Больше всего угля за 2 недели сентября поступили на Кураховскую, Бурштынскую и Ладижинскую ТЭС, контролируемые «ДТЭК Энерго».

Напомним, в мае-июле из-за резкого обвала цен, спровоцированного действиями трейдеров-спекулянтов, ТЭС и ТЭЦ не имели возможности покупать уголь в полном объеме, что привело к снижению запасов топлива. В августе ситуация исправилась и ГК ТЭС начали контрактовать новые объемы угля, в том числе по импорту.

В частности, компания ДТЭК начала поставки угля из Польши, подписав договор об импорте 340 тыс. т. Также ДТЭК начал импорт из Казахстана.