Проект изменений НКРЭКУ в правила экспорта электроэнергии противоречит требованиям Европейского союза и приведет к ограничению конкуренции.

Об этом говорится в письме Первой энергетической ассоциации Украины (ПЭАУ).

"Порядок не учитывает особенностей функционирования энергосистемы Украины, в частности относительно ограничения величины мощности максимально допустимого экспорта с «Острова Бурштынской ТЭС». Кроме того, Порядок распределения не имплементировал нормы статьи 61 НАК и статьей 72 Регламента ЕС от 24.07.2015 № 2015/1222», - говорится в письме.

ПЕАУ направила в НКРЕКП свои рекомендации по проекту постановления, чтобы избежать негативных последствий для экспорта электроэнергии.

«Для обеспечения экспорта электрической энергии на долгосрочной основе, предлагаем доработать Порядок распределения относительно приоритетности пропускной способности с наибольшим сроком ее использования, в частности, ввести поэтапный порядок уменьшения физического права на передачу (ФПП): (суточный, месячный, годовой), а также отдельный порядок возмещения уменьшение годовых/месячных ФПП, которые были уменьшены после суточных аукционов», - говорится в письме ассоциации.

Напомним, ранее проект постановления по изменению правил экспорта раскритиковал Украинский комитет Международной торговой палаты (ICC Ukraine).

Как сообщалось, за 8 месяцев 2021 года Украина снизила экспорт электроэнергии на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - до 2,475 млрд кВт-ч.