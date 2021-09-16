ДТЭК увеличил планы по инвестициям в ремонты ТЭС на 2021 год до 2,5 млрд, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«За 8 месяцев этого года «ДТЭК Энерго» направил в ремонте кампанию ТЭС почти 1,4 млрд грн. Все для надежной и бесперебойной работы станций, особенно накануне и в течение отопительного сезона. Всего по итогам 2021 года «ДТЭК Энерго» планирует направить в ремонте кампанию ТЭС около 2,5 млрд грн», - говорится в сообщении.

В начале года компания планировала инвестировать в модернизацию ТЭС около 2,3 млрд грн.

По состоянию на середину сентября энергетики уже реализовали 17 из 28 запланированных в этом году ремонтов энергоблоков ТЭС.

До конца года планируется реализовать 4 ремонты энергоблоков на Кураховской, Луганской, Бурштынской и Ладыжинской ТЭС. Еще 9 ремонтов сейчас в стадии реализации.

«Главное для нас – обеспечить стабильность украинской энергосистемы. Простыми словами, чтобы украинцы были со светом и теплом, независимо от погоды, времени и нагрузки в сети. Залог тому – полноценная ремонтная кампания на блоках станций, которую «ДТЭК Энерго», как надежная и ответственная компания, реализует для поддержания бесперебойного производства электроэнергии, особенно в пиковые периоды», - цитирует пресс-служба слова генерального директора «ДТЭК Энерго» Ильдара Салеева.