В Сети появились новые кадры, на которых запечатлены последние мгновения жизни нардепа Антона Полякова, кроме того, в МВД раскрыли неизвестные ранее подробности о его смерти.

Как известно, Поляков умер при загадочных обстоятельствах 8 октября от острой сердечной недостаточности. Телеграм-канал «Киев оперативный» опубликовал видео, на котором видно, как в тот самый вечер политик покидал кафе, а позже его пытались реанимировать полицейские.

В частности, кадры показали, что на момент выхода из кафе Поляков передвигался самостоятельно и не демонстрировал признаки проблем со здоровьем.

На следующих кадрах можно было уже увидеть, как полицейские пытаются реанимировать нардепа прямо на дороге после того, как остановили такси, водитель которого, по его словам, вез депутата в больницу с превышением скорости.

Видео прокомментировал замглавы МВД Евгений Енин. Он рассказал, что Поляков находился в кафе с двумя мужчинами. Предполагается, что одним из его собеседников в тот вечер мог быть помощник депутата Анны Скороход Руслан Джамбулатов.

Именно с этим человеком, личность которого пока точно не установлена, нардеп вышел из кафе. Известно, что несколько часов они ездили по Киеву на машине мужчины, после чего он вызвал такси, в которое и пересел Поляков.

Енин сообщил, что в процессе реанимации к полицейским позже присоединились медики скорой, которые задействовали дефибриллятор. Впрочем, как известно, попытки спасти нардепа оказались тщетными.

Енин также сообщил, что на месте происшествия правоохранители обнаружили два катетера с бурым веществом, природа которого пока неизвестна. Также замминистра напомнил, что в крови нардепа нашли метадон, однако пока не установлено, как он попал в организм Полякова. По словам представителя МВД, следственные действия продолжаются.

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