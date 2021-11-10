Эксперт по вопросам международной политики Илия Куса рассказал, как Зеленский повлиял на имидж Украины в мире и хороша ли многовекторность Украины во внешней политики.
Об этом он рассказал в новом выпуске программы «Акценты» с ведущей Татьяной Резвин.
«Владимир Зеленский во многом продолжил курс, который проводил Петр Порошенко, то есть каких-то фундаментальных изменений внешней политики при Зеленском я не наблюдаю. Последние два года - это продолжение той политики, которую мы начали в 2014 году. Это на уровне публичной риторики, политических месседжей, которые мы вбрасываем во внешнее пространство, на уровне зависимостей, которые сформировались после 2014 года, все осталось практически не тронуто», - заявил он.
Куса сказал, что сейчас зарождаются контуры небольшого разворота Украины в сторону Западного вектора, то есть попытка найти еще альтернативу. Потому что в этом году мы осознали на уровне политических элит, считает он, что есть небольшое разочарование. И они наконец начали осознать, сообщил он, что делать ставку на один вектор может быть опасно, и мы не уверены в том, что Запад может решить все наши проблемы, поэтому есть попытка найти новых партнеров.
«Я считаю, что Украине нужна многовекторная внешняя политика, которая будет зиждиться на сотрудничестве с разными центрами силы. В зависимости от интересов и того, что мы хотим в разных сферах. С разными партнерами налаживать отношения, диалог. Это для нас выход в нынешней ситуации, особенно с учетом изменения в мировом порядке, когда сейчас ситуативное и гибкое партнерство становится нормой для многих государств», - резюмировал он.
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Как сообщает Politeka, ранее он отмечал, что Украине, по его мнению, следует придерживаться многовекторной внешней политики.
Также Politeka сообщала, что, по словам Кусы, ситуации в Украине и в Тунисе сейчас очень похожи.