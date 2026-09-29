Початок опалювального сезону 2026 в Одеській області виходить на фінішну пряму: рівень готовності загальноміської системи теплопостачання вже перевищив 80%.

Початок опалювального сезону в Одесі наближається — загальноміська система теплопостачання вже готова більш ніж на 80%. Такі дані озвучили в КП «Теплопостачання міста Одеси» після чергового засідання штабу з підготовки до опалювального сезону 2026/2027 років.

Готуватися до початку опалювального сезону 2026 в Одеській області почали одразу після завершення попереднього. Фахівці підприємства провели обстеження та дефектацію теплових камер, магістральних мереж і поверхонь нагріву котлів, а також виконали більшість етапів обов’язкових гідравлічних випробувань для виявлення й ліквідації пошкоджень.

Наразі тривають роботи із заміни зношених ділянок магістральних тепломереж та запірної арматури. На підприємстві також встановили сучасні енергоефективні насоси й оновили поверхні нагріву котлів.

Один із найважливіших етапів підготовки — гідравлічні випробування. Саме вони дозволяють побачити реальний стан мереж.

Ще на початку липня готовність опалювального господарства міста оцінювали лише у 44%. Тоді комунальники міняли одну з головних тепломагістралей діаметром 700 міліметрів, яка забезпечує теплом понад 570 об’єктів, серед них понад 60 закладів освіти та охорони здоров’я. За два з половиною місяці показник зріс майже вдвічі.

КП «Теплопостачання міста Одеси» 27 вересня проводило планові та аварійно-відновлювальні роботи на міських тепломережах. Розкопки для визначення й усунення пошкоджень виконували на вулицях Марсельській, 1, Гаванній, 2, Космонавтів, 19/3, Сім’ї Глодан, 63 та на проспекті Князя Ярослава Мудрого, 20. На вулиці Ніни Строкатої, 14 закривали розкопку після раніше виконаних ремонтів.

Де тривала заміна теплотрас

Пряму заміну пошкоджених ділянок теплотрас виконували на вулицях Кримській, 70, Академіка Філатова, 31, Космонавтів, 1а та Святослава Ріхтера, 125/4 — там передбачено комплекс земляних робіт. Ремонтні бригади працювали також на вулицях Івана Луценка, 5 та Єврейській, 20-22.

Комунальники наголошують: саме гідравлічні випробування та завчасна заміна зношених ділянок дозволяють уникнути аварій під час запуску тепла. Наразі підприємство продовжує роботи на магістральних мережах, щоб зустріти холодний сезон без збоїв.

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