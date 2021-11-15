Выборочная выплата долгов производителям «зеленой» энергии по дискриминационному принципу недопустима и неприемлема.
Об этом на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Украина» заявили представили основных отраслевых ассоциаций и инвесторов.
«Действительно, нас очень беспокоит факт, что идет сейчас выборочная оплата: для одних участников да, для других нет. Это очень трудно предсказать, как в такой ситуации вести себя дальше. Мы считаем, что это ненадлежащие условия для работы», - заявил директор дочерней компании турецкой Guris в Украине Лоик Лерминье.
Он надеется, что правительство в ближайшее время прекратит эту дискриминационную практику.
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Глава «Украинской ветроэнергетической ассоциации» Андрей Конеченков заявил о неприемлемости выборочного и дискриминационного подхода при выплате долгов.
«Мы призываем правительство выполнить подписанный меморандум! Мы требуем, чтобы все правила для всего рынка действовали одинаково. Мы не имеем права делить – этим дадим деньги, этим не дадим. Весь рынок, который производил «зеленую» электроэнергию должен получить средства за реализованную электроэнергию», – заявил Конеченков.
По словам экс-главы ГП «Гарантированный покупатель» Константина Петриковца, правительство требовало от него задержать оплату и платить долги не всем компаниям, а выборочно.
Напомним, 13 ноября правительство заблокировало расчеты с «зелеными» производителями. На счетах Ощадбанка было заблокировано 19,3 млрд грн. 15 ноября Ощадбанк начал проводить выборочные транзакции, продолжая блокировать платежи в адрес определенных компаний.