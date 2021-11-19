Политолог Руслан Бизяев заявил, что Франция и Германия теперь встали на сторону Украины и Нормандскую четверку готова заменить Нормандская тройка.

Об этом он рассказал в программе «Развилка» с Любовью Завальнюк.

Как сообщает эксперт, глава МИД России Сергей Лавров отказался проводить встречу в Нормандском формате. Тем не менее, он подчеркивает, что встречи в этом формате не являются целью, а лишь инструментом разрешения конфликта. «Тупик в самих канонических Минских соглашениях, на которые по большому счету все уже забили», - подчеркивает Бизяев.

Кроме того, говорит политолог, Нормандскую четверку готова заменить Нормандская тройка. «С одной стороны находится Франция, Германия и Украина, а с другой стороны – Россия», - объясняет он.

По словам эксперта, сейчас Европа пытается как-то сбалансировать ситуацию между Украиной и РФ. В то же время Бизяев акцентирует внимание на том, что это изменение – концептуальное для развития дипломатической ситуации с конфликтом на Востоке Украины. «Потому что раньше была Россия, Украина и Германия с Францией в качестве посредников», - подчеркивает он. Как отмечает политолог, из заявлений глав МИД Франции и Германии можно заключить, что они теперь будут на стороне Украины в этих вопросах.

Как сообщала Politeka, Яковлева рассказала, в каком состоянии находится Нормандский формат.

Также Politeka писала о том, что Воля рассказал о предстоящем саммите Нормандской четверки.