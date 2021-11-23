Политолог-международник Антон Кучухидзе поразмышлял над тем, как сильно России удается манипулировать с помощью газа и перекроет ли Путин его для Европы вообще.

Об этом он рассказал в программе MY.UA с Екатериной Павловой.

По словам гостя программы, Россия может манипулировать вопросом газа так, как хочет. «Потребление газа в Европе ближайшие 15-20 лет будет расти, поэтому российская сторона понимает козыри, которые у них есть», - подчеркивает он. И сегодня, говорит Кучухидзе, можно наблюдать, как Россия пытается переломить энергетическую политику, установить Европе свои правила.

Тем не менее, подчеркивает он, Германия этого вроде бы и не замечает. «Даже те сорок миллиардов кубометров газа, которые были договорены в Париже в декабре 2019 года, их Россия не выполняет», - сообщает политолог. По его словам, теперь Германия продемонстрирует миру способ давления на Россию, и это поможет заполнить украинскую ГТС.

Следовательно, говорит Кучухидзе, теперь Россия использует ситуацию в своих целях, чтобы ускорить запуск «Северного потока-2» и влиять на энергетическую политику в целом. Украине же в этой ситуации, добавляет он, приходится стоять самостоятельно за свою государственность. «Мы должны понимать одну вещь, что есть украинское государство и мы можем надеяться на себя, свою армию и может быть на какие-то ситуативные союзы», - подчеркивает гость программы.

Попутно он советует взглянуть на риторику МИД Германии, ведь при более или менее равном отношении никто не говорит о Формуле Штайнмайера. «А стоит только Украине говорить о «Северном потоке-2», они сразу говорят, что Украине необходимо выполнять взятые на себя обязательства и вспоминают Формулу Штайнмайера», - отмечает Кучухидзе.

Как сообщала Politeka, Кучухидзе высказался о возможном полномасштабном наступлении РФ на Украину.

Также Politeka писала, что Камельчук рассказал о законопроекте, который не позволит украинцам остаться без тепла и электроэнергии.