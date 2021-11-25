Аналитик Украинского института будущего Илия Куса рассказал, стоит ли ждать каких-то изменений в лучшую сторону после проведения выборов в Ливии.

Об этом он сказал в эфире программы “Культ Личности” с Русланом Бизяевым.

Илия Куса рассказал, чего можно ждать после выборов в Ливии.

“Я думаю, что даже после выборов ничего не решится принципиально. Более того, если эти выборы закончатся бойкотом одной из сторон, а эта вероятность существует, если например Халифу Хафтара не допустят до выборов, то восточные элиты могут бойкотировать их. И сказать ну в таком случае мы не придем. Как тогда говорить о законности?”, - сказал Куса.

Он отметил, что в таком случае останется та же ситуация, которая была предыдущие годы: опять будет правительство на западе, а на местах будут сидеть другие люди, которые будут считать себя правителями.

“И на этом фоне можно ожидать даже какую-то эскалацию. Опять же, попытку силой изменить статус-кво. Как это было весной 2019 года, пока Турция не вмешалась”, - добавил Илия Куса.

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