Российский оппозиционер Андрей Сидельников рассказал, что существует высокая вероятность того, что Российская Федерация начнет полномасштабную войну с Украиной и на ней она не остановится.

Об этом он сказал в эфире программы “А как на самом деле" с Мирославой Бобровской.

“Вероятность нападения большая. В этом году я скорее исключаю ее, но вообще вероятность большая. В первую очередь это для консолидации российского электората… В стране экономический и социальный кризис по полной программе. Я уже не говорю про политический. Поэтому здесь необходимо консолидировать общество. Во-вторых, Путин не считает Украину независимым государством. Поэтому он видит себя в будущих учебниках истории правителем России за все времена №1. Поэтому он хочет быть собирателем земель русских”, - сказал Андрей Сидельников.

Он отметил, что президенту России Владимиру Путину мало той территории, которая есть сейчас.

“Если вы считаете, что на Украине это закончится – ничего подобного. Страны Балтии будут следующие под угрозой. Я уже не говорю про Молдову, у которой замороженный конфликт в “Приднестровье” сохраняется и держится. И он рано или поздно все равно всполохнет, если будет к тому времени Путин находиться у власти. Может быть присоединять как территорию не будет, но будут тут жесткие ставленники России на всех постах”, - добавил Сидельников.

Как сообщала Politeka, Влад Мулык заявил о глобальной войне, что это возможно в случае мирового коллапса финансовой системы.

Также Politeka сообщала, что Олег Саакян отметил, что если у России есть возможность что-то завоевать, то она этим воспользуется.