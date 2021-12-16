Политтехнолог Юрий Подорожний прокомментировал готовность РФ совершить полномасштабное вторжение в Украину и объяснил, почему для недопущения этой войны власти должны уделить большое внимание укреплению украинской идентичности.

Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

«Думаю, что Российская федерация сегодня это не по карману. И даже не внезапный захват территории, а его содержание станет проблематичным для России. Да и не смотря на достаточно весомую модернизацию у россиян есть проблемы с современным вооружением. К примеру, РФ уже пять лет демонстрирует неспособность создать беспилотники оперативно-тактического уровня. Но мы должны понимать, что войны увлекают не только территории, но и людей», - заявил Юрий Подорожний.

По его словам, русский язык, культура, искусство до сих пор господствуют на украинской территории. Он напомнил также об активно комментируемых в СМИ заявлениях о том, что русский язык принадлежит также и Украине.

«Власть должна понять, что не будет никакой войны, если народ будет консолидирован вокруг своей украинской идентификации. А ее основой является пропаганда Родины, культивирование искусства, культуры, отличной от русской, и особое внимание изучению истории в школах», - заявил Юрий Подорожний.

Он подчеркнул, что особое внимание государство должно уделять попкультуре, которая способна даже за 10 лет изменить пророссийское сознание украинцев на украинские идеи, независимо от региона, в котором они живут. В противном случае, отметил политтехнолог, с проблемой российской угрозы мы будем встречаться в той или иной форме каждый год.

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Как сообщала Politeka, Михаил Чаплыга отметил, что мы виноваты лишь тем, что оказались в зоне геополитических интересов.