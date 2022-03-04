На данное предложение вмиг отреагировал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Ответ российского оккупанта был предсказуемым.

Старший сенатор США от штата Южная Каролина Линдси Грэм обратился к россиянам, включая ближайшее окружение президента Владимира Путина. Он надеется, что кто-то сможет убить диктатора.

Об этом американский политик написал у себя в Twitter.

Политик заметил, что ликвидировать Путина – задача предельно непростая, но награда окупит себя сполна.

"Есть ли в России Брут? Есть ли в российской армии более успешный полковник Штауффенберг? Кто-то в России должен взять на себя ответственность и убрать этого парня. Вы окажете стране и миру большую услугу", – спросил Линдси Грэм.

На данное предложение вмиг отреагировал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, заметив, что подобная риторика является последствием истерик, вызванных на волне военного кризиса. Ну, ничего удивительного, маленький мозг Пескова давно не осознает реальности и преступлений, совершенных Путиным в Украине.

Напомним, у Зеленского жестко обратились к странам Запада.

Как сообщала Politeka, ВСУ отчитались о трудных сутках для Украины.

Также Politeka писала, что в СНБО сообщили хорошие новости об успехах ВСУ.