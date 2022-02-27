Певец Dzidzio (Михаил Хома) записал обращение украинкам, чтобы те писали всем известным людям из Беларуси и России, чтобы те выступили против войны в Украине.

Дзидзьо призвал гражданок Украины рассказывать всем правду о том, что происходит в нашей стране, пишет Politeka.net.

"Обращаюсь к нашим УКРАИНОЧКАМ💙💛

Слава Украине🇺🇦

Слава ЗСУ🇺🇦

Слава Теробороне🇺🇦

Слава Народу Украины💙💛", - написал певец.

В видеобращении Dzidzio призвал писать комментарии и сообщения известным людям Беларуси и РФ и, если надо вступать в дискуссии.

"Пишите много, рассказывайте всем правду, правду пусть знают - Россия напала на Украину и подстрекает это сделать Беларусь. Пишите много, миллионами, комментируйте, остановите войну. Покажем всем!", - произнес Дзидзьо, спев в конце гимн Украины.

Отметим, ни одна из украинских звезд не осталась в стороне от событий разворачивающихся в их стране. Свои обращения к украинцам, россиянам и белорусам записали Надя Дорофеева, Настя Каменских, Потап, Джамала, Тина Кароль и другие.

Напомним, DZIDZIO удивил видом с украинским флагом на шее

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