Дзидзьо призвал гражданок Украины рассказывать всем правду о том, что происходит в нашей стране, пишет Politeka.net.
"Обращаюсь к нашим УКРАИНОЧКАМ💙💛
Слава Украине🇺🇦
Слава ЗСУ🇺🇦
Слава Теробороне🇺🇦
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Слава Народу Украины💙💛", - написал певец.
В видеобращении Dzidzio призвал писать комментарии и сообщения известным людям Беларуси и РФ и, если надо вступать в дискуссии.
"Пишите много, рассказывайте всем правду, правду пусть знают - Россия напала на Украину и подстрекает это сделать Беларусь. Пишите много, миллионами, комментируйте, остановите войну. Покажем всем!", - произнес Дзидзьо, спев в конце гимн Украины.
Отметим, ни одна из украинских звезд не осталась в стороне от событий разворачивающихся в их стране. Свои обращения к украинцам, россиянам и белорусам записали Надя Дорофеева, Настя Каменских, Потап, Джамала, Тина Кароль и другие.
Напомним, DZIDZIO удивил видом с украинским флагом на шее
Также Politeka сообщала, что бывшая жена Dzidzio решила искать нового мужа нестандартным способом
А еще Politeka писала, что Дзидзьо после развода со Slavia показал главную женщину своей жизни