Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис в интервью изданию Politico предупредил Европу, что президент РФ Владимир Путин не остановится на Украине и попробует напасть на страны Балтии.
Потому Евросоюз должен серьезно отнестись к российской угрозе и помогать Украине победить в войне. Если сейчас не остановить главу Кремля, то он пойдет дальше, принесет смерть и разрушения другим государствам.
"Очевидно, что Путин сейчас находится в каком-то агрессивном военном настроении, и, к сожалению, вполне вероятно, что эта агрессия продолжится и в других странах. Умиротворение агрессора не работает, и агрессор должен быть остановлен всеми средствами ", – сказал политик.
Вице-президент Еврокомиссии подчеркнул, что новые санкции против России могут вступить в силу уже в течение нескольких дней. Евросоюз должен ликвидировать способность Путина финансировать эту войну.
Напомним, у Зеленского жестко обратились к странам Запада.
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Как сообщала Politeka, ВСУ отчитались о трудных сутках для Украины.
Также Politeka писала, что в СНБО сообщили хорошие новости об успехах ВСУ.