Как пишет Politeka.net, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль записал видеообращение к украинцам на 13 день войны с российскими оккупантами. В своем выступлении глава правительства поблагодарил украинцев за сопротивление, которое они показали врагам, а также призвал людей в тылу возвращаться к работе.

"Война, это не только фронт, это также тыл, который должен быть надежным и стабильным. Во время войны сложно заниматься будничной работой, хочется видеть свой личный вклад в победу тут и сейчас. Но каждый должен быть на своем месте. Это тоже героизм – побороть себя и в условиях постоянных воздушных тревог, переживаний за родных, стресса, каждый день идти на работу и делать свое дело. Все вы герои, потому что работаете в своем государстве во время войны", - обратился Шмыгаль к украинским гражданам.

Премьер-министр также заявил, что правительство работает над тем, чтобы доставлять гуманитарную помощь в города, которые больше всего пострадали от российского вторжения. Кроме того, Шмыгаль заверил украинцев, что все малообеспеченные версты населения получат свои социальные выплаты.

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