Как пишет Politeka.net, ссылаясь на данные телеканала "Рада", советник главы Офиса Президента Алексей Арестович во время интервью рассказал о том, как проходит защита Мариуполя.

По его словам, на данный момент ВСУ надежно защищают Мариуполь от оккупантов, им практически невозможно взять город под свой контроль.

«Взять Мариуполь практически невозможно, это огромный 400-тысячный город с четырьмя большими районами, которые очень тяжело брать. Надежно защищают, в частности, мои боевые собратья. Я знаю, что они не сдадут город» - поделился мыслями в интервью Арестович.

Также он рассказал, что сейчас оккупанты отыгрываются на жителях из-за их сопротивления, ведь они не желают сдавать город. Сейчас также в Мариуполе проблемы с отоплением, светом, связью и тд. Уже не раз были попытки создать «зеленые коридоры», но из обстреливали оккупанты.

"Мы предпринимаем сверхчеловеческие усилия, в особенности Ирина Верещук, чтобы организовать наконец "зеленый коридор". Думаю, что в конце концов эту проблему решат. И люди смогут выйти. ", - отметил Арестович.

Также, как известно, оккупанты из РФ несколько дней назад захватили Запорожскую АЭС и до сих пор охраняют ее, а также отказываются отпустить работников станции.

По словам Алексея Арестовича, тем не менее, сейчас уже многие оккупанты сбежали оттуда. Группировка, которая захватывала Запорожскую АЭС несколько дней назад – три батальонные группы, уже "распылились" в запорожских степях.

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Как сообщала Politeka, "Окружили, заблокировали, специально истощают": оккупанты атакуют гумкоридор под Мариуполем.

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