Международные компании, которые продолжают работать в России несмотря на ее действия в Украине, подвергаются бойкоту по всему миру.

В России закрылись сети крупных ресторанов и кофеен. Они сохранили рабочие места и продолжают платить сотрудникам зарплаты, однако не могут работать до тех пор, пока Россия продолжает жестокою войну против Украины.

Если ситуация не изменится, McDonald`s, KFC и Starbucks закроются, а россияне только из-за закрытия этих сетей потеряют более 102 тыс. рабочих мест.

Потому россияне в панике начинают перепродавать остатки еды из Macdonald’s. Об этом свидетельствуют объявления, которые публикуют россияне после появления информации, что эта сеть ресторанов приостанавливает бизнес в России. Больше вкусненького не будет из McDonald`s.

Напомним, в Украине будут забирать собственность РФ и ее граждан.

Как сообщала Politeka, свой заработок потеряют россияне на YouTube.

Также Politeka писала, что в РФ принялись блокировать соцсети.