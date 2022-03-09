В России закрылись сети крупных ресторанов и кофеен. Они сохранили рабочие места и продолжают платить сотрудникам зарплаты, однако не могут работать до тех пор, пока Россия продолжает жестокою войну против Украины.
Если ситуация не изменится, McDonald`s, KFC и Starbucks закроются, а россияне только из-за закрытия этих сетей потеряют более 102 тыс. рабочих мест.
Потому россияне в панике начинают перепродавать остатки еды из Macdonald’s. Об этом свидетельствуют объявления, которые публикуют россияне после появления информации, что эта сеть ресторанов приостанавливает бизнес в России. Больше вкусненького не будет из McDonald`s.
Напомним, в Украине будут забирать собственность РФ и ее граждан.
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Как сообщала Politeka, свой заработок потеряют россияне на YouTube.
Также Politeka писала, что в РФ принялись блокировать соцсети.