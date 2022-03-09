Глава украинского правительства Денис Шмыгаль на своем ежедневном брифинге рассказал о ситуации в Украине и поддержке всего мира.

Как пишет Politeka.net, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время брифинга в среду, 9 марта, обратился к народу и рассказал о финансовой поддержке от США и Евросоюза, а также о работе украинского правительства.

"2 недели идет наша освободительная война. 2 недели мы сопротивляемся русскому нашествию.

Мы формируем новые резервы и аккумулируем ресурсы, чтобы наша армия была обеспечена всем необходимым и для обороны, и для дальнейшего освобождения оккупированных территорий.

Вчера прошел очередной аукцион по продаже военных облигаций на 6,6 млрд грн. Также Национальный банк Украины принял решение о выкупе военных облигаций правительства еще на 20 млрд грн.

Благодаря усилиям президента Украины, правительства, дипломатов все большее число стран присоединяются к проукраинской коалиции. Нам помогают десятки стран и организаций: финансово, гуманитарно, военно.

Вчера США увеличили с 10 млрд. до 12 млрд. долларов потенциальный пакет помощи для Украины, который вскоре рассмотрит Конгресс.

Всемирный банк утвердил пакет помощи Украине в объеме 700 млн. долларов.

Сегодня Европейский банк реконструкции и развития объявил о выделении "пакета устойчивости" в сумме 2 млрд. евро для поддержки Украины.

А уже через несколько часов Международный валютный фонд рассмотрит вопрос о выделении Украине $1,4 млрд экстренной поддержки.

На следующей неделе мы ожидаем первый транш в 300 млн. евро макрофинансовой поддержки от Европейского Союза, который экстренно выделил нам 1,2 млрд. евро. Через неделю – второй транш.

Хочу поблагодарить тех предпринимателей и компаний, которые сегодня, в военное время, платят налоги, выплачивают заработную плату своим сотрудникам и всячески поддерживают армию. Ваш вклад в победу неоценим! Спасибо!

Какие важные шаги предпринимает правительство?

Ориентировочно уже через неделю в приложении "Дія" мы начинаем регистрировать информацию о поврежденном и разрушенном имуществе граждан Украины. Каждый, кто остался без крова. Каждый, чей дом или квартира были уничтожены оккупантами, сможет оставить заявку на возмещение в "Дії".

Мы уже создали Фонд восстановления разрушенного имущества и инфраструктуры. И как только война будет завершена, мы начнем восстанавливать все, что разрушил враг.

Война застала украинцев неожиданно, многие остались без документов. Поэтому в "Дії" также появится новое временное цифровое удостоверение. Оно будет очень гибким: будет содержать паспортные данные, ИНН, а также по возможности фото. Его будут признавать органы государственной власти, Нацполиция, военные на блокпостах. єДокумент автоматически будет доступен всем пользователям "Дії".

Также мы создаем резерв продовольствия. Государство произведет выкуп зерна и других запасов в объемах годового потребления всей страной на средства государственного бюджета. Это позволит обеспечить страну достаточным количеством продуктов питания. Продолжаем расширять список критического импорта. Поддерживаем работу критической инфраструктуры. Делаем все, чтобы наша армия и тыл были лучше обеспечены.

И мы победим. А потом мы построим новую, свободную и счастливую Украину. Наши города на Севере, Востоке и Юге снова расцветут. Наши люди вернутся. Вернутся в свои новые, отстроенные дома. Слава украинцам! Слава Украине!", - сказал Шмыгаль во время брифинга.

Напомним, Российские оккупанты после значительных потерь готовят новую провокацию: предупреждение от Генштаба ВСУ.

Как сообщала Politeka, Студентам-медикам разрешили работать в аптеках во время военного положения: каких специальностей касается

Также Politeka писала, что "Это значительно ослабит российские войска": Минобороны рассказал, как быстро помочь ВСУ.