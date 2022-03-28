Президент Владимир Зеленский убежден, что Украина обязательно победит в войне. Он заявил, что "это лишь вопрос времени"

Об этом он заявил в интервью изданию The Economist.

Он отметил, что "победа – это возможность спасти как можно больше жизней". Но при этом он отметил, что Украина будет бороться до последнего города.

"Мы верим в победу. Ни во что другое поверить невозможно. Мы обязательно победим, ведь это наш дом, наша земля, наша независимость. Это просто вопрос времени", – сказал глава государства.

Он отметил, что не знает, как долго продлится война, поэтому самое главное – сохранить жизнь как можно большему количеству людей, ведь без людей ничто нет смысла.

"Победа-это возможность спасти как можно больше жизней. Так, чтобы спасти как можно больше жизней, ведь без этого ничто не имело бы смысла", - заявил Зеленский.

Напомним, Зеленский рассказал, будет ли обмен пленными и когда: "Есть договоренности".

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