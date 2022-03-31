Пентагон усомнился в деэскалации ситуации в Украине несмотря на заявления России о якобы отводе своих войск от Киева.

Вечером 30 марта с заявлением по ситуации в Украине выступил пресс-секретарь Министерства обороны США Джон Кирби. В нем он обратил внимание на данные Штатов, в соответствии с которыми Россия за последние дни стала «намного более активной» на Донбассе.

В Пентагоне подчеркнули, что заявления РФ об отводе войск от Киева пока «рано» рассматривать как признал деэскалации. Тем не менее руководители Пентагона посчитали, что сейчас подходящий момент для налаживания прямого контакта между США и Россией. Они попытались его установить, однако ответа от россиян не получили.

Кирби также рассказал, что Минобороны России выборочно информирует президента РФ Владимира Путина о ходе российского вторжения в Украину: ему докладывают не обо всем.

Также у Пентагона есть данные, свидетельствующие о том, что в данный момент на Донбассе находятся около тысячи бойцов ЧВК «Вагнер» с опытом ведения боевых действий в этом регионе.

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