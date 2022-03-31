Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина никому не будет верить «на слово».

Об этом президент страны рассказал в своем новом видеообращении. Он отметил, что сейчас у него накопилось много эмоций и заданий.

Президент прокомментировал результаты переговоров между Украиной и Россией, которые вызвали бурную дискуссию в обществе.

«Такой сейчас момент. Переломный момент, когда говорить можно и нужно только о самом главном. Да, есть продолжающийся переговорный процесс. Но это пока слова. Пока без конкретики… Мы никому не верим – ни в какие красивые словесные конструкции. Есть реальная ситуация на поле боя. И сейчас – это главное. Мы ничего не отдадим. И будем бороться за каждый метр нашей земли, за каждого нашего человека», - заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что действия России на Киевском и Черниговском направлениях – не отведение войск, а последствия мощного отпора, который дали оккупантам украинские защитники.

Президент также признал, что россияне концентрируют войска для новых ударов на Донбассе. Зеленский подчеркнул, что командование знает об этом и готовится.

Отдельно Зеленский обратился к тем, кому сейчас хочется критиковать ВСУ. Таким людям президент порекомендовал отправляться на поле боя.

«Если к этому не готовы – не стоит и начинать поучать наших защитников и защитниц», - подчеркнул президент.

Напомним, Зеленский попросил мощное оружие для уничтожения кораблей.

Как сообщала Politeka, Зеленский объяснил неминуемую победу Украины: "Это вопрос времени".

Также Politeka писала, что Зеленский рассказал, будет ли обмен пленными и когда.