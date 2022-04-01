Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об освобождении украинских населенных пунктов от оккупантов, а также предупредил о будущих боях.

Глава государства обратился к украинцам с новым видеообращением, в котором подчеркнул, что наша страна уже выдержала гораздо больше, чем думал враг.

«Они говорили – три или пять дней. Они думали, что им этого хватит, чтобы захватить все наше государство. А уже 36. И мы стоим. И будем сражаться дальше. До конца», - заявил Зеленский.

Он отметил, что сейчас ВСУ начали постепенно освобождать населенные пункты от оккупантов. В частности, украинские военные заставляют россиян отступать на севере от Киева, на Черниговском направлении и в Сумской области.

«Они и сами понимают, что больше не вытягивают той интенсивности боевых действий, которую могли обеспечивать в первой половине марта», - отметил президент.

В то же время он предупредил, что это – часть тактики оккупантов. По словам Зеленского, командование знает, что российские военные сейчас отступают с направлений, где их бьют, чтобы сосредоточиться на других, где будет сложно уже украинским защитникам.

«Мы все одинаково хотим победы. Все одинаково! Но впереди будут битвы. Еще нужно пройти очень сложный путь, чтобы мы получили все то, к чему стремимся», - предупредил Зеленский.

Напомним, замглавы ОП Тимошенко о результатах стамбульских переговоров с россиянами.

Как сообщала Politeka, генпрокуратура готовится наказать оккупантов, у Зеленского раскрыли подробности.

Также Politeka писала, что Зеленский предложил парламенту Австралии восстанавливать Херсон.