Глава Донецкой ОВА также рассказал, что в городах обстрелы идут практически круглые сутки. Это касается городов вдоль линии разграничения.

Как пишет Politeka.net, Россия снова использовала в Украине запретные фосфорные бомбы. Такое заявление сделал корреспондент BuzzFeed News Кристофер Миллер, а также подтвердил заявил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

«Это происходит сейчас на линии фронта возле Авдеевки, русские войска используют белый фосфор против украинцев. Фото от украинского лейтенанта, сделанные в режиме реального времени. Он описал ситуацию как «безумие», - отметил корреспондент.

Глава Донецкой ОВА также рассказал, что в городах обстрелы идут практически круглые сутки. Это касается городов вдоль линии разграничения.

«Сегодня в Авдеевке были использованы фосфорные боеприпасы. От них нет пострадавших, но это очень тревожный сигнал. Потому что в Луганской области они применялись. Сейчас, к сожалению, это применяется и в других городах вдоль линии разграничения», - рассказал он.

Напомним, при попадании на кожу человека горящий белый фосфор вызывает тяжёлые ожоги. Особенностью фосфорных боеприпасов является аэрозоль концентрированной ортофосфорной кислоты, раздражающий носоглотку - свойство стернита, химического оружия.

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Известно, что на территории больницы примерно находилось 700 человек. Но сколько мариупольцев было депортировано точно неизвестно. Информация уточняется", - было написано в сообщении.