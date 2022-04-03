Премьер-министр Британии Борис Джонсон отреагировал на пытки мирных жителей города Буча российскими военными. Об этом он написал на своей Twitter-странице.
"Ужасные нападения России на невинных мирных жителей Ирпеня и Бучи являются еще одним доказательством того, что Путин и его армия совершают военные преступления в Украине. Ни одно опровержение или дезинформация Кремля не могут скрыть то, что, как мы все знаем, является правдой: Путин в отчаянии, его вторжение терпит неудачу, а решимость Украины никогда не была такой сильной», - заявил Джонсон.
Он добавил, что сделает все возможное, чтобы «обескровить военную машину путина».
"Я сделаю все, что в моих силах, чтобы уморить голодом военную машину Путина. Мы усиливаем наши санкции и военную поддержку, а также укрепляем наш пакет гуманитарной помощи, чтобы помочь тем, кто нуждается", - заявил Джонсон.
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Он отметил, что Британия была в первых рядах поддержки Международного уголовного суда в расследовании зверств, совершенных в Украине.
«Мы не успокоимся, пока не восторжествует правосудие», - добавил британский премьер-министр.
Напомним, Ирпень, Буча, Гостомель и вся Киевская область были освобождены от российских захватчиков. В освобожденных городах и селах зафиксированы массовые убийства, пытки и изнасилования оккупантами гражданских.
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что с освобожденной от российских захватчиков территории Киевской области сейчас вывезено 410 тел убитых мирных жителей.
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