«Мы не успокоимся, пока не восторжествует правосудие»

Премьер-министр Британии Борис Джонсон отреагировал на пытки мирных жителей города Буча российскими военными. Об этом он написал на своей Twitter-странице.

"Ужасные нападения России на невинных мирных жителей Ирпеня и Бучи являются еще одним доказательством того, что Путин и его армия совершают военные преступления в Украине. Ни одно опровержение или дезинформация Кремля не могут скрыть то, что, как мы все знаем, является правдой: Путин в отчаянии, его вторжение терпит неудачу, а решимость Украины никогда не была такой сильной», - заявил Джонсон.

Он добавил, что сделает все возможное, чтобы «обескровить военную машину путина».

"Я сделаю все, что в моих силах, чтобы уморить голодом военную машину Путина. Мы усиливаем наши санкции и военную поддержку, а также укрепляем наш пакет гуманитарной помощи, чтобы помочь тем, кто нуждается", - заявил Джонсон.

Он отметил, что Британия была в первых рядах поддержки Международного уголовного суда в расследовании зверств, совершенных в Украине.

«Мы не успокоимся, пока не восторжествует правосудие», - добавил британский премьер-министр.

Russia’s despicable attacks against innocent civilians in Irpin and Bucha are yet more evidence that Putin and his army are committing war crimes in Ukraine. 1/4 — Boris Johnson (@BorisJohnson) April 3, 2022

Напомним, Ирпень, Буча, Гостомель и вся Киевская область были освобождены от российских захватчиков. В освобожденных городах и селах зафиксированы массовые убийства, пытки и изнасилования оккупантами гражданских.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что с освобожденной от российских захватчиков территории Киевской области сейчас вывезено 410 тел убитых мирных жителей.

Напомним, Подоляк рассказал страшную правду, зачем оккупанты брали мобильные крематории: "это настоящий геноцид"

Как сообщала Politeka, Венедиктова о погибших на Киевщине, которых отвозят на экспертизу: "это ад, который нужно задокументировать"

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