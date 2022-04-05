Война в Украине все еще не стала "стратегическим поражением путина", как об этом говорят в Администрации президент а США Джозефа Байдена, пишет The Wall Street Journal.

Выход российских военных из Киевщины является неудачей и провалом первоочередных целей президента путина, но он может перегруппировать свои силы для очередного покушения на Киев. Или, может быть, он меняет свои военные цели, чтобы сосредоточиться на завоевании Востока и юга страны. Воскресное бомбардировки российскими кораблями свидетельствует о том, что Одесса, город с населением около одного миллиона человек на Черном море, остается целью Кремля.

Вызывает тревогу, что чиновники Байдена продолжают утверждать, что война является «стратегическим поражением» путина. Они как будто пытаются убедить американцев, что война уже выиграна. "Если вы отступите и посмотрите на это, это уже была драматическая стратегическая неудача для России и, я бы сказал, стратегическое поражение", - сказал Блинкен в воскресенье CNN.

На самом деле это не так. Россия убила тысячи украинцев, нанесла огромный ущерб и до сих пор контролирует больше территории, чем до вторжения. Если путин достигнет перемирия, которое подтвердит эти территориальные достижения, он захватит ту часть Украины, которая содержит основную часть ее энергоресурсов.

Вот почему президент продолжает выражать разочарование нежеланием США и НАТО предоставить тяжелое вооружение, необходимое для отвоевания захваченных территорий. Утечки информации свидетельствуют о том, что США, возможно, наконец помогают доставить старые российские танки в Украине, но стране нужны передовые противокорабельные ракеты для защиты Одессы, а также самолеты для нападения на российские танки и артиллерию, а также зенитные системы.

Целью Запада должно быть не какое-то абстрактное «стратегическое поражение», а фактическое поражение, очевидное для всех, в том числе для российской общественности. Украине придется решить, как долго она готова воевать. Но пока они воюют, США и НАТО должны оказывать всю необходимую военную поддержку и поддержку санкций. Если путин выиграет от этой войны, то в будущем будет больше вторжений, больше военных преступлений и более ужасных сцен, подобных Буче.

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