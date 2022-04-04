Президент США Джо Байден після трагедії в Бучі закликав до суду над володимиром путіним.

Як пише Politeka.net, українці вже 40-ту добу захищаються від російських окупаційних військ. Захисникам вдалося днями звільнити всю Київську область, після чого президент США Джо Байден заявив, що потрібно почати судовий розгляд над президентом росії володимиром путіним.

Ви бачили, що сталося в Бучі", - зазначив президент США.

Також Байден знову назвав путіна "військовим злочинцем" і закликав давати українцям зброю для захисту.

"Ми повинні продовжувати постачати Україну зброєю, яка їм необхідна для продовження боротьби. І ми повинні зібрати всі деталі, щоб це могло стати реальним судовим процесом щодо військових злочинів", - заявив президент.

Байден також назвав путіна "жорстоким".

Нагадавши, як окупанти поводилися з українськими військовополоненими жінками

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