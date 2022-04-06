Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в эти дни решается судьба украинского народа.

Такие слова прозвучали в новом видеообращении украинского лидера. В нем Зеленский рассказал, что сейчас самая сложная обстановка наблюдается на Донбассе и в харьковском направлении. Однако, несмотря на большую численность вражеской армии, украинцы не могут сдаться.

«Мы отдаем себе отчет, что оккупанты преобладают численно. Что у них больше техники. Но у нас нет никакого выбора – решается судьба нашего народа. Мы знаем, за что сражаемся. И делаем все для победы», - заявил Зеленский.

Президент Украины рассказал, что обратился к Совбезу ООН во время специального заседания по военным преступлениям россии в Буче и в целом в оккупированных районах Украины. По словам Зеленского, он предложил членам Совета безопасности ООН и всем другим государствам, которые уважают международное право, конкретные вещи, которые могут изменить ситуацию.

Президент пояснил, что речь идет о проведении глобальной конференции с целью решить, «как можно реформировать мировую архитектуру, учитывая все, что делает россия».

Зеленский добавил, что уже в ближайшие дни Украину должны посетить президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Напомним, президент Франции Макрон ответил на приглашение Зеленского посетить Киев.

Как сообщала Politeka, Зеленский выступил на Совбезе ООН и назвал два варианта развития событий.

Также Politeka писала, что Украина накажет российских военных преступников, бесчеловечно пытавших украинцев.