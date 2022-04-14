Байден в разговоре с журналистом заявил, что готов лично приехать в Украину, где сейчас идет война.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что готов лично приехать в Украину. Об этом он заявил на Объединенной базе Эндрюс в Мэриленде в четверг, 14 апреля, сообщает сайт Белого дома

На вопрос, собираются ли США отправлять высокопоставленных чиновников в Украину, Байден сначала ответил, что это решение принимается сейчас. На уточняющий вопрос, кто мог бы поехать, Байден в шутку спросил журналиста: "Вы готовы поехать?". На ответный вопрос: "А Вы?" президент США ответил: "Да".

Напомним, что в последние недели украинскую столицу посетили президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, премьер Словакии Эдуард Хегер, а также лидеры Эстонии, Латвии, Литвы и Польши.

Американские СМИ сообщали, что в Америке обдумывают визит высокопоставленного чиновника в Киев в знак солидарности с Украиной. Однако потенциальными кандидатами для визита в Киев назывались госсекретарь США Энтони Блинкен или министр обороны Ллойд Остин.

Напомним, "Мы не могли выйти и сказать населению": Данилов заявил, что власть знала о планах рф и готовилась.

Как сообщала Politeka, "Для нас очень болезненны": Зеленский поговорит с Макроном после заявления о "братских народах".

Также Politeka писала, что Впервые в истории: Украину избрали в Постоянный Форум ООН по коренным народам.