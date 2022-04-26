Украина была суверенной страной, которая мирно жила в своих границах, а потом другая страна решила нарушить эти границы и ввести в страну 130 тысяч военнослужащих.

Министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что Украина имеет законное право атаковать цели в россии. Об этом Хиппи рассказал в эфире Times Radio.

По мнению Хиппи, для Украины совершенно законно нацеливаться на военные объекты в россии, чтобы нарушить логистику. По его словам, это возможно делать из-за нарушения рф украинских границ и военного вторжения в нашу страну.

Он рассказал, что среди таких целей также могут быть запасы топлива и боеприпасы российских оккупантов.

"Украина была суверенной страной, которая мирно жила в своих границах, а потом другая страна решила нарушить эти границы и ввести в страну 130 тысяч военнослужащих. Это положило начало войне между Украиной и россией, а в войне Украина должна нанести удар вглубь противника, чтобы атаковать его логистические линии, запасы топлива, склады боеприпасов, и это часть войны", – заявил Джеймс Хиппи.

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