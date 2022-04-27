Протесты, бунты и смена власти – это вопрос времени и вопрос понимания масштаба войны в Украине.

В россии состоятся бунты против действующей власти, в частности владимира путина. Протестов из-за идеологических вопросов будет немного, но вот больше будет из-за проблем с экономикой и наполнением холодильника.

Таким мнением поделился советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью Натальи Влащенко на YouTube-канале "Украина 24".

По его мнению, большинство россиян подключится к бунтам тогда, когда у них возникнут проблемы со своими холодильниками и утолением голода. Эти люди будут исходить с точки зрения своего брюха.

"К сожалению, мы долгое время думали, что россия это цивилизация, которая имеет какое-то культурное наследие, которая действительно готова говорить о большом кино, большой букве, большой музыке. Нет. Это 95% населения абсолютно примитивны, они живут инстинктами, к сожалению. Я не хочу никого обидеть, просто надо на это объективно смотреть", – заявил Подоляк и добавил, что такими россиян сделала кремлевская пропаганда.

Представитель ОП уверен, что протесты – это вопрос времени и вопрос понимания масштаба войны в Украине. Он такой, что со временем проблемы начнутся и на российских территориях - придется за все заплатить и ответить.

"Просто это объективные последствия зверского поведения на чужих территориях. Россия должна получить "обратку". Эта "обратка" будет идти не только из Украины, она будет идти из других стран постсоветского пространства", – резюмировал Подоляк.

Напомним, Подоляк потроллил военные планы россии.

Как сообщала Politeka, переговоры Украины и рф, Подоляк сделал важный акцент.

Также Politeka писала, что Подоляк рассказал об истерике и жалобах россии.



