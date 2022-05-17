В Госдуме РФ хотят запретить обмен защитников из "Азовстали", которые держали оборону Мариуполя. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании во вторник, 17 мая.

Предложение внес депутат Анатолий Вассерман, сказав, что нужно отреагировать на заявление Киева о том, что военных из "Азовстали" обменяют на россиян. В частности Вассерман предложил не обменивать бойцов из полка "Азова".

Володин поручил думскому комитету по вопросам обороны подготовить соответствующее протокольное поручение.

"Нацистские преступники не должны подлежать обмену, мы должны делать все для того, чтобы они предстали перед судом", - заявил он.

Стоит отметить, что 17 мая в Минобороны сообщили о начале операции по спасению заблокированных защитников Мариуполя на территории комбината "Азовсталь".

В медицинское учреждение в Новоазовске эвакуированы 53 тяжелораненых для оказания медицинской помощи. Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Еленовку.

В сети также появились кадры того, как защитники "Азовстали" покидали территорию завода, которую они удерживали под контролем невероятно долго.

Напомним, что оккупанты нашли новый способ мучить мариупольцев, видео.

Как сообщала Politeka, оккупанты ударили по "Азовстали" запрещенными снарядами.

Также Politeka писала, что эксперт оценил возможность деблокады Мариуполя военным путем.