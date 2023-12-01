Политическая и экономическая обозревательница Светлана Кушнир объяснила, что Франция сейчас сложила руки в вопросах помощи Украине, потому что договорилась с россией об урановых рудниках в Африке.

Об этом она рассказала в программе «Пульс недели» с Алексеем Буряченко.

«С Францией вообще все сложно, мне не нравится ситуация, потому что Франция начинает поддерживать финансовой и военной помощью Армению. Макрон не хочет еще раз позвонить путину или еще что-нибудь? Не хочет показать как-то свое участие в происходящем?», - рассуждает Светлана Кушнир.

По словам экспертки, вообще ожидалось, что Франция одной из первых включится в оборонные заказы для Украины и начнет строить заводы, но оказалось, что на словах Лев Толстой. Поэтому, констатирует она, теперь ясно, что от Франции ждать многого не приходится.

«А в чем игра? Если они сейчас фактически пасуют в этой игре в карты перед Германией, взявшей лидерство в этом плане? Что они хотят в этой игре получить?», – записывает Алексей Буряченко.

Как объясняет гостья программы, на самом деле Франция уже получила свое: россияне отошли от урановых рудников в Африке. Здесь, констатирует экспертка, они договорились и Франции заплатили за этот пас, поэтому сейчас они так тихонько сложили ручки и занимаются своими делами, тем более, что у Макрона дела не очень, плохо.

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