Китайские чиновники полагают, что второй срок Трампа будет отмечен провокационными заявлениями, непредсказуемой политикой и возобновлением антикитайских мер

Второй срок президентства Трампа может создать значительные проблемы для Пекина. В ходе первого срока Трамп инициировал торговую войну с Китаем, укрепил связи с Тайванем и перенаправил военную стратегию США на противодействие Пекину, об этом говорится в материале Bloomberg.

В конце его президентства чиновники как в Китае, так и в США часто называли отношения между странами новой "холодной войной".

Китайские чиновники полагают, что второй срок Трампа будет отмечен провокационными заявлениями, непредсказуемой политикой и возобновлением антикитайских мер. В рамках своей предвыборной кампании Трамп уже упоминал о возможности введения 60% тарифов на китайские товары.

Представитель посольства Китая в США заявил, что повышение тарифов на китайские товары приведёт к росту цен, нанесёт ущерб американским компаниям и потребителям, а также негативно скажется на глобальных цепочках поставок.

В то же время, китайские чиновники видят в этом и положительные стороны. По их мнению, президентство Трампа может ослабить связи Вашингтона с его союзниками, что откроет новые возможности для Пекина. Первый срок Трампа был отмечен постоянным напряжением в отношениях с европейскими союзниками, особенно из-за вопросов, связанных с расходами на оборону.

Один китайский чиновник заявил агентству Bloomberg, что Трамп может быть более склонен к заключению сделок, чем Байден. Это предполагает, что уступки Пекина в сфере торговли могут привести к ответным уступкам со стороны США в важных для Китая вопросах, таких как Тайвань.

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