Впервые с момента прихода к власти в 2010 году Орбан сталкивается с серьезным политическим оппонентом.

Бывший член ближайшего окружения партии Орбана восстал против него и перевернул венгерскую политику.

Этот человек — 43-летний политический феномен по имени Петер Мадьяр.

Благодаря Мадьяру партия Виктора Орбана «Фидес» добилась худших результатов за всю историю на выборах в Европейский парламент в начале этого месяца.

Партия Петера Мадьяра «Тиса» еще несколько месяцев назад не существовала, но она завершила выборы в этом месяце, набрав чуть менее 30 процентов голосов.

Ни одна оппозиционная партия никогда не добивалась такого уровня успеха с тех пор, как Орбан пришел к власти.

В этом году большинству оппозиционных партий не удалось преодолеть 5-процентный порог, необходимый для получения парламентских мандатов.

Сейчас эти оппозиционные партии находятся под угрозой исчезновения.

Земля из-под ног Орбана начала уходить. Для любого, кто внимательно следил за Венгрией, подъем Петера Мадьяра и трансформация политики страны были удивительными.

Во многом его привлекательность, безусловно, основана на личной харизме, которая проистекает из сочетания молодости, ума, остроумия и восточноевропейского мужественности.

Во многом он похож на молодого Виктора Орбана, он спортивен и увлекается спортом.

Источник: thebulwark.

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