Действительно, ключевым вопросом предвыборной кампании была степень, в которой кандидаты могут – или не могут – повернуться к более тесному взаимодействию с Западом.
Президентские выборы, которые были вызваны смертью президента Эбрагима Раиси в результате крушения вертолета в мае 2024 года, происходят в то время, когда Иран борется с важными взаимосвязанными внутренними, региональными и глобальными проблемами.
Экономика страны продолжает страдать от международных санкций, последний раунд которых был введен Украиной и Великобританией в апреле 2024 года после того, как Иран нанес прямой удар по Израилю.
Санкции – не единственный способ Запада оказать давление на Тегеран.
Кибервойна, мягкая сила и военная мощь также находятся в распоряжении стран.
Тем не менее, деятельность Ирана, такая как финансирование марионеточных группировок , обход санкций через Китай и Россию, что касается войны в Украине, и продвижение своих внутренних ядерных и ракетных программ - в последние годы не ослабевает.
Как считают эксперты по внешней политике США и Ирану, сейчас поднимается важный вопрос: имеют ли усилия США и их союзников по сдерживанию Ирана какой-либо эффект?
В последние годы дипломатия, санкции и мягкая сила не смогли вернуть лидеров Ирана за стол переговоров. Новый президент Ирана вполне может продолжить путь размежевания, но это сопряжено с риском того, что Запад ужесточит свой ответ сдерживания.
Источник: asiatimes.
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