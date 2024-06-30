На проходивших в пятницу президентских выборах в Иране 28 июня ни один из кандидатов не получил большинства голосов, во второй тур прошли реформист Масуд Пезешкиан и консерватор Саид Джалили.

Действительно, ключевым вопросом предвыборной кампании была степень, в которой кандидаты могут – или не могут – повернуться к более тесному взаимодействию с Западом.

Президентские выборы, которые были вызваны смертью президента Эбрагима Раиси в результате крушения вертолета в мае 2024 года, происходят в то время, когда Иран борется с важными взаимосвязанными внутренними, региональными и глобальными проблемами.

Экономика страны продолжает страдать от международных санкций, последний раунд которых был введен Украиной и Великобританией в апреле 2024 года после того, как Иран нанес прямой удар по Израилю.

Санкции – не единственный способ Запада оказать давление на Тегеран.

Кибервойна, мягкая сила и военная мощь также находятся в распоряжении стран.

Тем не менее, деятельность Ирана, такая как финансирование марионеточных группировок , обход санкций через Китай и Россию, что касается войны в Украине, и продвижение своих внутренних ядерных и ракетных программ - в последние годы не ослабевает.

Как считают эксперты по внешней политике США и Ирану, сейчас поднимается важный вопрос: имеют ли усилия США и их союзников по сдерживанию Ирана какой-либо эффект?

В последние годы дипломатия, санкции и мягкая сила не смогли вернуть лидеров Ирана за стол переговоров. Новый президент Ирана вполне может продолжить путь размежевания, но это сопряжено с риском того, что Запад ужесточит свой ответ сдерживания.

Источник: asiatimes.

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