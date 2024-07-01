КНДР с 28 мая отправила в Южную Корею через границу около 2000 воздушных шаров, каждый из которых нес около 10 кг мусора.

Мусорные шары – признак растущей напряженности на полуострове, говорят политилоги.

Последний "букет", насчитывающий около 350 экземпляров, начал прибывать 24 июня.

По словам представителей Юга, в пакетах находились бумага, старая одежда и паразиты, которые, вероятно, возникли из человеческих фекалий. Почему Северная Корея отправляет свой мусор на юг?

По словам Ким Ё Чен, главного пропагандиста Северной Кореи и сестры Ким Чен Ына, ее диктатора, она реагирует на воздушные шары, отправленные на Север.

Она предупредила, что «гоблины либеральной демократии» в Южной Корее получат гораздо больше воздушных шаров в обмен на те, которые они отправят на Север.

Эти обмены рискованны. В 2014 году Север стрелял по воздушным шарам из артиллерии. В 2017 году Юг сделал то же самое с пулеметов. Часть мусора из последней партии Севера приземлилась недалеко от офиса Юн Сок Ёля, президента Юга, в Сеуле.

Он часто обещает ответить на провокацию ответным ударом, гораздо более серьезным, чем первоначальный удар. Северная Корея выдвигает аналогичные угрозы. Другие события заставили обе страны насторожиться.

Но воздушные шары вряд ли начнут войну. Подобно громкоговорителям, через которые обе стороны транслируют пропаганду по всей демилитаризованной зоне.

Источник: economist.

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