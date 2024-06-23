Северная Корея признала оккупированные Россией так называемые "ЛДНР" в июле 2022 года.

По данным правительств США и Южной Кореи, Ким Чен Ын предоставил России десятки баллистических ракет – обломки некоторых из них, как сообщается, были найдены в Харькове и более 11 000 контейнеров с боеприпасами, содержащих миллионы артиллерийских снарядов.

В свою очередь, как полагают западные страны, Путин помогает Киму модернизировать его ядерные, ракетные и космические технологии.

Эти растущие отношения касаются гораздо большего, чем просто вооружение.

Администрация нынешнего президента США Байдена полностью осознает негативные стратегические и геополитические последствия углубления связей между Россией и Северной Кореей.

Но в практическом плане это мало что сделало, чтобы помешать этой "дружбе".

Посещая в апреле демилитаризованную зону Пханмунджом, Линда Томас-Гринфилд, посол США в ООН, пожаловалась, что Москва и Пекин вознаграждали Северную Корею за «плохое поведение», защищая ее от санкций.

Признав отсутствие рычагов влияния США, Томас-Гринфилд призвала Россию и Китай «повернуть курс и… призвать Пхеньян выбрать дипломатию и сесть за стол переговоров, чтобы взять на себя обязательства по конструктивному диалогу».

Однако, как показывает его визит, Путин, лидер Китая Си Цзиньпин и сам Ким просто не слушают.

Источник: theguardian.

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