Ким Чен Ын подчеркнул важность возможностей космической разведки для национальной самообороны и суверенитета в условиях продолжающейся региональной напряженности.

Решимость Северной Кореи разрабатывать и развертывать военные разведывательные спутники сигнализирует о значительных последствиях для регионального сдерживания и динамики мира.

Последняя попытка Северной Кореи запустить спутник-шпион закончилась неудачей, когда первая ступень ускорителя взорвалась в полете. Этот инцидент последовал за двумя аналогичными неудачами в прошлом году.

Создание Северной Кореей возможностей космической разведки — это не просто техническая задача, а стратегический императив.

Военные разведывательные спутники предоставят Пхеньяну важные возможности разведки и наблюдения, повышая его способность отслеживать региональных противников и потенциальные угрозы.

Такое развитие событий согласуется с более широкой стратегией Северной Кореи по укреплению сдерживания национальной обороны и утверждению своего суверенитета.

Преследование Северной Кореей военных разведывательных спутников имеет глубокие последствия для регионального сдерживания.

Обладание такими возможностями укрепит стратегическое положение Пхеньяна, позволяя ему лучше предвидеть военные маневры Южной Кореи, США и Японии и реагировать на них.

Это потенциально может изменить баланс сил в регионе, поскольку Северная Корея получит более полное представление о военной деятельности своих противников.

Источник: moderndiplomacy.

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