Французские избиратели проголосуют в первом туре парламентских выборов в стране — тех, которые президент Эммануэль Макрон назвал сюрпризом после того, как крайне правая партия National Rally (RN) одержала крупную победу на выборах в Европейский парламент в начале этого месяца.

Французские опросы показывают, что RN также одержит крупную победу в и во втором туре голосования, который последует через неделю, — получив либо относительное большинство мест, либо, возможно, даже абсолютное большинство.

Хотя окончательные результаты могут быть известны не раньше, чем через неделю, ставки вполне ясны и довольно высоки. Во французской системе президенты зависят от парламентского большинства в принятии важных внутренних политических решений; без большинства Макрон будет довольно бессилен.

Если у RN будет явное большинство, она может начать принимать части своей крайне правой повестки дня, и у Макрона будут лишь ограниченные инструменты, чтобы остановить их.

Это подъем, в значительной степени подпитываемый хитрой политической стратегией RN, экстремистской партией, блестяще справляющейся с тем, чтобы казаться разумной избирателям за пределами своей базы.

Ключевой политикой RN является принятие закона о «национальном приоритете», формально дискриминирующего иммигрантов в вопросах жилья, найма и общественных благ.

Но она также подпитывается высокомерием и ошибками Макрона, который, похоже, мотивирован ложным чувством, что RN настолько токсична, что он неизбежно победит в вынужденном бинарном выборе.

Источник: vox.com.

Читайте также: