По мере того, как Россия усиливает свою ядерную балансировку на грани войны, она приближается к разжиганию конфликта с альянсом НАТО, состоящим из 32 стран, говорят ведущие оборонные ведомства.

Президент Владимир Путин на грани ядерной эскалации, но остается неясным, закончится ли этот процесс взрывом Россией мощной боеголовки на низкой околоземной орбите.

Об этом говорит Спенсер Уоррен, Институт глобальных конфликтов и сотрудничества Калифорнийского университета.

«Российские ядерные угрозы достигли пика в нескольких моментах», — сказал Уорре.

Гипотетически Белый Дом мог бы принять решение отреагировать на запуск Россией космического корабля с ядерной боеголовкой, сбив его противоспутниковой ракетой в качестве акта самообороны, говорит доктор Лаура Грего, выдающийся эксперт по ядерному оружию и противоракетной обороне.

«Можно использовать перехватчик с обычным вооружением того типа, который разработали США и другие страны, чтобы уничтожить ядерное оружие», — сказала она.

Но эта миссия будет чрезвычайно рискованной.

«Россия может превентивно взорвать ядерное оружие, если увидит запуск перехватчика и заподозрит, куда он направляется», — говорит она.

Россия приостановила ядерные инспекции, требуемые в соответствии с Новым договором СНВ, и наверняка отклонит любой запрос США или ООН на посещение ее ядерных центров, чтобы найти орбитальную бомбу.

Хотя эта гипотетическая боеголовка не была взорвана на американской территории, Белый дом и Министерство обороны, скорее всего, будут рассматривать ее «как вооруженное нападение на сами Соединенные Штаты».

Президент, скорее всего, быстро заявит, что США оставляют за собой право ответить вооруженной силой.

Источник: forbes.