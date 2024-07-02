Президент Владимир Путин на грани ядерной эскалации, но остается неясным, закончится ли этот процесс взрывом Россией мощной боеголовки на низкой околоземной орбите.
Об этом говорит Спенсер Уоррен, Институт глобальных конфликтов и сотрудничества Калифорнийского университета.
«Российские ядерные угрозы достигли пика в нескольких моментах», — сказал Уорре.
Гипотетически Белый Дом мог бы принять решение отреагировать на запуск Россией космического корабля с ядерной боеголовкой, сбив его противоспутниковой ракетой в качестве акта самообороны, говорит доктор Лаура Грего, выдающийся эксперт по ядерному оружию и противоракетной обороне.
«Можно использовать перехватчик с обычным вооружением того типа, который разработали США и другие страны, чтобы уничтожить ядерное оружие», — сказала она.
Но эта миссия будет чрезвычайно рискованной.
«Россия может превентивно взорвать ядерное оружие, если увидит запуск перехватчика и заподозрит, куда он направляется», — говорит она.
Россия приостановила ядерные инспекции, требуемые в соответствии с Новым договором СНВ, и наверняка отклонит любой запрос США или ООН на посещение ее ядерных центров, чтобы найти орбитальную бомбу.
Хотя эта гипотетическая боеголовка не была взорвана на американской территории, Белый дом и Министерство обороны, скорее всего, будут рассматривать ее «как вооруженное нападение на сами Соединенные Штаты».
Президент, скорее всего, быстро заявит, что США оставляют за собой право ответить вооруженной силой.
Источник: forbes.