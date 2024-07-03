Европейский союз находится в смятении, и пока во Франции не пройдут вторые выборы, неясно, какая политическая обстановка там сложится.

Поскольку Соединенные Штаты постепенно отказываются от своей роли гаранта порядка, основанного на правилах, а также поскольку США изо всех сил пытаются развернуться в сторону Азии, национальная безопасность ЕС все больше становится ответственностью стран Европы.

По мере того, как война на Украине затягивается, растет политическая напряженность в Европейском Союзе и внутри самого НАТО.

Некоторые страны Европы объединяются, чтобы противостоять вызовам агрессивной России, в то время как некоторые ищут способ положить конец напряженности между Европой и Россией, достигнув взаимопонимания с Россией.

С этой динамикой переплетается глубинная напряженность между Соединенными Штатами и Китаем, а также амбивалентность Европы в борьбе за власть между Соединенными Штатами и Китаем.

Должно быть ясно, что Соединенные Штаты пытаются отстраниться от Европы и развернуться к Азии.

Однако из-за неспособности (и ее очевидного нежелания) Европы защищать себя, Соединенные Штаты на данный момент выполняют доминирующую роль в защите Европы.

Политилоги прознозируют, что это не продлится долго, поскольку американский народ устает от бремени, которое Европа возлагает на Соединенные Штаты.

Европе необходимо выступить единым фронтом и либо усилить свою способность противостоять угрозе российской агрессии, либо ЕС попадет под влияние России.

Источник: moderndiplomacy.