На фоне российской агрессии в Украине и растущей агрессии по всему миру союзники и партнеры наращивают инвестиции в оборону, но увеличение расходов — это только часть уравнения.

Усилия США и Европы по увеличению производства боеприпасов резко отстают от необходимого количества как для поддержания военных усилий Украины, так и для пополнения союзных запасов.

Россия производит почти в три раза больше артиллерийских боеприпасов, чем союзные отрасли.

Союзники обнаруживают, что масштабирование промышленного производства сложнее, чем ожидалось. Десятилетия сокращенных оборонных бюджетов сделали оборонно-промышленные базы союзников уязвимыми.

В свете растущей уязвимости политики США и Европы стремятся к более прочным отношениям с промышленностью, о чем свидетельствует тот факт, что США и Европейский союз продвигают свои собственные, первые в истории оборонные промышленные стратегии в 2024 году.

Однако эти стратегии не в полной мере устраняют критические уязвимости, с которыми сталкиваются союзные военные силы.

Более активное участие НАТО в союзнических промышленных стратегиях может обеспечить баланс между смягчением потенциальных уязвимостей в оборонном потенциале и повышением оборонной промышленной компетентности в долгосрочной перспективе. Этот подход должен:

Увеличить совместные усилия по закупкам.

Поощрять многолетние контракты на закупку и приобретение.

Укреплять союзнические партнерства в сфере оборонного производства.

Устранить обременительный экспортный контроль между союзниками.

Инвестировать в технологии следующего поколения.

Соединенные Штаты и Европа, несомненно, должны больше инвестировать в свои собственные оборонно-промышленные базы в долгосрочной перспективе.

Источник: atlanticcouncil.