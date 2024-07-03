Усилия США и Европы по увеличению производства боеприпасов резко отстают от необходимого количества как для поддержания военных усилий Украины, так и для пополнения союзных запасов.
Россия производит почти в три раза больше артиллерийских боеприпасов, чем союзные отрасли.
Союзники обнаруживают, что масштабирование промышленного производства сложнее, чем ожидалось. Десятилетия сокращенных оборонных бюджетов сделали оборонно-промышленные базы союзников уязвимыми.
В свете растущей уязвимости политики США и Европы стремятся к более прочным отношениям с промышленностью, о чем свидетельствует тот факт, что США и Европейский союз продвигают свои собственные, первые в истории оборонные промышленные стратегии в 2024 году.
Однако эти стратегии не в полной мере устраняют критические уязвимости, с которыми сталкиваются союзные военные силы.
Более активное участие НАТО в союзнических промышленных стратегиях может обеспечить баланс между смягчением потенциальных уязвимостей в оборонном потенциале и повышением оборонной промышленной компетентности в долгосрочной перспективе. Этот подход должен:
- Увеличить совместные усилия по закупкам.
- Поощрять многолетние контракты на закупку и приобретение.
- Укреплять союзнические партнерства в сфере оборонного производства.
- Устранить обременительный экспортный контроль между союзниками.
- Инвестировать в технологии следующего поколения.
Соединенные Штаты и Европа, несомненно, должны больше инвестировать в свои собственные оборонно-промышленные базы в долгосрочной перспективе.
Источник: atlanticcouncil.