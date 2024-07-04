Французская крайне правая партия «Национальное объединение» (RN) во главе с Марин Ле Пен одержала явную победу в первом туре парламентских выборов.

Если партия ультраправых получит абсолютное большинство во втором туре 7 июля, Франция впервые со времен Второй мировой войны получит крайне правое правительство.

Даже если второй тур не приведет к формированию правительства «Национального объединения», это, возможно, крупнейший политический хаос, охвативший Францию ​​за последние десятилетия.

Для ультраправых это может быть благоприятным моментом для влияния на Европейский союз.

Ле Пен — ярый поклонник президента России Владимира Путина, восхваляя его как защитника традиционных европейских ценностей от глобализации и влияния США. В 2014 году Ле Пен поддержала незаконную аннексию Крыма Россией. И, если RN победит, она пообещала прекратить поставки французских ракет большой дальности на Украину.

Однако в последние годы позиция Ле Пен смягчилась: она осудила полномасштабное вторжение России на Украину в 2022 году и заявила о своей поддержке украинского народа — при этом стараясь не обострять ситуацию с Россией.

Марк Галеотти, политический аналитик заявил Радио Свобода, что маловероятно, что Франция, где доминирует Ле Пен, «внезапно порвет с общепринятыми взглядами и скажет: «Мы больше не будем поддерживать Украину».

Однако он добавляет, что «все, что подрезает крылья Эммануэлю Макрону, является хорошей новостью для Кремля» в его войне против Украины, «потому что Макрон в настоящее время пытается представить себя самым ястребиным ястребом в Европе, говоря об отправке наземных войск».

Профессор UCL Марлиер говорит, что французскому крайне правому правительству на самом деле не нужно было бы открыто выступать против Украины, чтобы повлиять на политику ЕС.

По сути, процесс вступления Украины в блок будет заморожен.

Источник: Radio Free Europe.