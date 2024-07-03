Две встречи между Ким Чен Ыном и Владимиром Путиным, произошедшие в течение года, показывают, что это не просто показуха.

Отношения России с Северной Кореей, похоже, развиваются по восходящей траектории после подписания «всеобъемлющего стратегического партнерства» между Кимом и Путиным.

Пакт о взаимной обороне, согласно которому каждая сторона соглашалась помочь другой в случае любой внешней агрессии, вышел далеко за рамки простого подтверждения идеологической солидарности.

Всего через пять месяцев после вторжения России в Украину в феврале 2022 года Северная Корея присоединилась к другим государствам-изгоям России и Сирии, признав «независимость» так называемых республик Донецкой и Луганской.

Впоследствии Украина разорвала дипломатические отношения с КНДР.

Высокопоставленный северокорейский военный чиновник генерал-полковник Пак Чон Чон ясно дал понять, что Северная Корея «всегда будет вместе с российской армией».

Штаты и Южная Корея также провели совместные военные учения.

Помимо физических технологий, недавние сообщения в южнокорейских СМИ подняли вопрос о возможности отправки рабочей силы в Россию из Северной Кореи как для помощи в восстановлении самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республик, так и для участия в продолжающейся войне Путина.

Имея четвертую по величине постоянную армию в мире, насчитывающую 1,3 миллиона активных военнослужащих — из общей численности населения в 26 миллионов человек, — северокорейское общество сильно милитаризовано.

И Пхеньян, и Москва неохотно подтверждают или опровергают любую такую ​​возможность. Тем не менее, если бы Северная Корея отправила инженеров, солдат или строителей на эти оккупированные Россией территории, это, безусловно, не противоречило бы ее внешнеполитической позиции.

Источник: spectator.