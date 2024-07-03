Отношения России с Северной Кореей, похоже, развиваются по восходящей траектории после подписания «всеобъемлющего стратегического партнерства» между Кимом и Путиным.
Пакт о взаимной обороне, согласно которому каждая сторона соглашалась помочь другой в случае любой внешней агрессии, вышел далеко за рамки простого подтверждения идеологической солидарности.
Всего через пять месяцев после вторжения России в Украину в феврале 2022 года Северная Корея присоединилась к другим государствам-изгоям России и Сирии, признав «независимость» так называемых республик Донецкой и Луганской.
Впоследствии Украина разорвала дипломатические отношения с КНДР.
Высокопоставленный северокорейский военный чиновник генерал-полковник Пак Чон Чон ясно дал понять, что Северная Корея «всегда будет вместе с российской армией».
Штаты и Южная Корея также провели совместные военные учения.
Помимо физических технологий, недавние сообщения в южнокорейских СМИ подняли вопрос о возможности отправки рабочей силы в Россию из Северной Кореи как для помощи в восстановлении самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республик, так и для участия в продолжающейся войне Путина.
Имея четвертую по величине постоянную армию в мире, насчитывающую 1,3 миллиона активных военнослужащих — из общей численности населения в 26 миллионов человек, — северокорейское общество сильно милитаризовано.
И Пхеньян, и Москва неохотно подтверждают или опровергают любую такую возможность. Тем не менее, если бы Северная Корея отправила инженеров, солдат или строителей на эти оккупированные Россией территории, это, безусловно, не противоречило бы ее внешнеполитической позиции.
Источник: spectator.