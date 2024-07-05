В следующие выходные Франция сталкивается со вторым туром своих неожиданных, драматичных всеобщих выборов, с рядом серьезных рисков на политических и экономических горизонтах.

Будут последствия для Европы и Ирландии, прогнозируют политологи.

В год выборов по всему миру Франция внезапно стала источником политической драмы, поскольку план Эммануэля Макрона дал плохие результаты. Он надеялся перестроить центр французской политики, но вместо этого он его "эвакуировал".

На фоне большой явки в первом туре он теперь снова активизировал крайне левых, которые создают злобную коалицию с другими левыми партиями, и в то же время провел крайне правых в преддверие правительства. Во второй раз Макрон переделал французскую политическую систему.

С результатами первого тура, явно благоприятствующими крайне правой Rassemblement National (RN), Макрон является главным проигравшим, и «макронизм» (большие речи и большие идеи), скорее всего, закончился.

Вероятный упадок Эммануэля Макрона как политической силы будет ощущаться по всей Европе. Он был движущей силой идеи «стратегической автономии» и спровоцировал дебаты по вопросам безопасности комментариями вроде «У НАТО мертв мозг».

Его ослабленный статус сделает перспективы безопасности ЕС/НАТО менее последовательными, особенно если он будет сидеть во главе правительства ультраправых.

Кроме того, центр европейской политической власти теперь может сместиться в сторону таких стран, как Польша, а Италия и Греция также, вероятно, станут более влиятельными.

Особую обеспокоенность вызывает масштаб того, что отношения с Германией могут пострадать.

Источник: irishtimes.