Саммит, породивший эти слухи, и возникший в результате него военный альянс между Северной Кореей и Россией являются частью чего-то вполне реального и весьма тревожного — ужесточения связей между противниками Америки.

Оба лидера также шокировали большинство аналитиков в области международных отношений, подписав договор о взаимной обороне , который обязывает одну страну оказывать помощь другой в случае нападения.

«Отношения между нашими странами вышли на новый высокий уровень союзничества», — заявил Ким . «Это действительно прорывной документ», — согласился Путин, который поднимет отношения «на новый качественный уровень».

Обстоятельства, при которых положения о взаимной обороне могут быть применены, неясны; похоже, пакт был составлен таким образом, чтобы не обязывать Северную Корею вмешиваться в дела Украины.

Но этот новый альянс, тем не менее, является ярким проявлением самого важного стратегического явления современности — возникновения новой оси ревизионистских держав — и напоминанием о том, насколько поразительным было ее недавнее развитие.

Три года назад, кто бы мог предсказать, что Россия и Китай объявят о стратегическом партнерстве без «границ» и «запретных зон», которое Путин затем будет использовать в качестве дипломатического прикрытия для вторжения на Украину?

Тем не менее, Вашингтону необходимо серьезно отнестись к вызовам, которые представляет собой автократическое выравнивание.

Источник: bloomberg.