В Ливане надвигается война, в течение нескольких месяцев Израиль и Хезболла обменивались беспилотниками, ракетами и снарядами.

Север Израиля обезлюдел, около 70 000 человек были перемещены, еще больше людей покинули Южный Ливан.

Несколько стран, включая Америку, говорят своим гражданам покинуть Ливан. Лидеры Израиля говорят о войне так, как будто она неизбежна. Это будет самый интенсивный конфликт в регионе за последние десятилетия — катастрофа для Израиля и катастрофа для Ливана.

Выходы все еще есть. Американские и европейские дипломаты продолжают курсировать между Израилем и Ливаном, надеясь, с меньшим оптимизмом, убедить Хезболлу отойти на 7-10 км от границы.

2 июля группировка заявила, что прекратит огонь, если в Газе будет прекращение огня. Даже в этом случае результатом в лучшем случае станет хрупкий мир, а угроза трансграничных рейдов Хезболлы на Израиль отговорит многих израильтян от возвращения.

Хезболла может выпускать от 2500 до 3000 ракет в день, что в 25 раз больше, чем в 2006 году, в течение трех недель подряд. Это будет самый большой непрерывный ракетный обстрел в истории.

Даже если бы американские эсминцы в открытом море вывели более крупные ракеты, израильские оборонительные системы были бы местами завалены, что привело бы к тяжелым потерям — по некоторым оценкам, десятки тысяч.

Несомненно, израильские силы обороны будут стремиться сдержать ракетную угрозу, решая проблему на земле.

Целью любой израильской войны в конечном итоге будет устранение чувства страха, нависшего над северным Израилем, которое мешает гражданам возвращаться.

После атак ХАМАС 7 октября Израиль не может терпеть идею такой угрозы на своих границах. Но израильские эксперты скептически относятся к тому, что в настоящее время это достижимо при приемлемых затратах.

Армия устала от Газы и нуждается по крайней мере в шести месяцах, чтобы подготовиться к новой войне и позволить своим политическим лидерам восстановить связи с Америкой и другими союзниками.

Источник: economist.